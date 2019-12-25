Прокуратура в Петербурге поймала "Автопарк № 6 "Спецтранс" за сбросом сточных вод

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Красногвардейского района.

Стало известно, что ООО "Автопарк № 6 "Спецтранс" в Петербурге допускало сброс сточных вод в систему коммунальной канализации с превышением установленных нормативов по составу сточных вод. Об этом 8 октября Piter.tv сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Отмечается, что такими стали результаты проверки исполнения требований природоохранного законодательства в деятельности предприятия прокуратурой Красногвардейского района. Для устранения нарушений прокурор в адрес руководства компании внес представление. В районный суд поступило исковое заявление – ответчика обязали провести мероприятия, направленные на повышение качества сточных вод. Суд удовлетворил требование, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Красногвардейского района.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Центрального района организовала проверку по сообщениям о получении 12-летней девочкой травм в результате падения с крыши дома на Конной улице металлической конструкции.

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