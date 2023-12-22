В Ленобласти опрокинулся детский автобус, проводится прокурорская проверка

В салоне автобуса в момент аварии находились восемь детей.

На 65-м километре автодороги Пески-Сосново-Подгорье произошло серьезное ДТП с детским автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

По предварительным данным, 24 января водитель автобуса, осуществляя перевозку детей, не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Автобус опрокинулся.

В салоне автобуса в момент аварии находились восемь детей. Никто из них не пострадал.

Выборгская городская прокуратура проводит проверку по факту ДТП. Сотрудники ведомства установят причины и обстоятельства ДТП, дадут оценку действиям должностных лиц при соблюдении требований законодательства о перевозке детей и надлежащем содержании автомобильных дорог.

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Фото: Telegram / Прокуратура Ленинградской области