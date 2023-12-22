У деревни Кипень утром произошло массовое ДТП

У деревни Кипень в Ломоносовском районе произошло массовое ДТП. По предварительным данным, автомобили столкнулись из-за сильного гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла сегодня, 24 января, в 08:12. В результате случившегося никто не погиб. На данный момент уточняется информация о пострадавших.
Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv писали, что проводится проверка по факту смертельного ДТП на Индустриальном проспекте.
Фото: Piter.tv
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