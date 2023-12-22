У деревни Кипень утром произошло массовое ДТП

В результате случившегося никто не погиб.

У деревни Кипень в Ломоносовском районе произошло массовое ДТП. По предварительным данным, автомобили столкнулись из-за сильного гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла сегодня, 24 января, в 08:12. В результате случившегося никто не погиб. На данный момент уточняется информация о пострадавших.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv писали, что проводится проверка по факту смертельного ДТП на Индустриальном проспекте.

Фото: Piter.tv