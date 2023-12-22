В Ленобласти перевернулся школьный автобус

В салоне автобуса в момент аварии находились восемь детей. Никто из них не пострадал.

Проводится проверка по факту ДТП с перевернувшимся школьным автобусом, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, 24 января в 08:50 на автодороге Пески – Сосново – Подгорье в Выборгском районе Ленинградской области 38-летний водитель школьного автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на бок.

В салоне автобуса в момент аварии находились восемь детей. Никто из них не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии.

Накануне петербуржец попал под колёса автомобиля и затем трамвая.

Фото: Piter.tv