Петербуржец попал под колёса автомобиля и затем трамвая

Автомобилист и водитель трамвая неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД.

В Центральном районе Петербурга на пешехода наехал автомобиль, а потом ещё и сбил трамвай. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 23 января 62-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Tucson, наехал на неизвестного мужчину, двигавшегося по трамвайным путям. После этого на пешехода наехал двигавшийся во встречном направлении трамвай.

Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Ему на вид 60-65 лет, его личность устанавливается.

Автомобилист к административной ответственности за нарушения ПДД в 2023-2024 годах привлекался 13 раз. Водитель трамвая к административной ответственности за нарушения ПДД в 2023-2024 годах привлекался 9 раз.

Также проводится проверка по факту смертельного ДТП на Индустриальном проспекте.

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