Прокуратура проверяет обоснованность уголовного дела об истязании в детсаду Петербурга

Провести проверку попросили родителей детей детского сада.

Прокуратура Петербурга начала проверку обоснованности возбуждения уголовного дела об истязании ребенка в детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в начале декабря следователи начали проверку детского сада №19 после того, как родители воспитанников направили жалобу в СК. По предварительным данным, в период с 1 сентября по 6 декабря неустановленные лица из числа сотрудников детского сада, испытывая раздражение от непослушания детей, неоднократно били их и заставляли ходить голышом. Также предполагается, что сотрудники совершали иные насильственные действия, причиняя детям психические и физические страдания.

Однако некоторые родители встали на сторону воспитателя и направили в СК ответную жалобу с просьбой оценить правомерность возбуждения уголовного дела по статье 117 УК РФ "Истязание".

Ранее мы писали, что в одном из детских садов Петербурга подтвердили факт насилия над детьми.

Фото: Piter.TV