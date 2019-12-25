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Прокуратура проверяет обоснованность уголовного дела об истязании в детсаду Петербурга
Сегодня, 20:27
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smirenny

Прокуратура проверяет обоснованность уголовного дела об истязании в детсаду Петербурга

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Провести проверку попросили родителей детей детского сада.

Прокуратура Петербурга начала проверку обоснованности возбуждения уголовного дела об истязании ребенка в детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в начале декабря следователи начали проверку детского сада №19 после того, как родители воспитанников направили жалобу в СК. По предварительным данным, в период с 1 сентября по 6 декабря неустановленные лица из числа сотрудников детского сада, испытывая раздражение от непослушания детей, неоднократно били их и заставляли ходить голышом. Также предполагается, что сотрудники совершали иные насильственные действия, причиняя детям психические и физические страдания.

Однако некоторые родители встали на сторону воспитателя и направили в СК ответную жалобу с просьбой оценить правомерность возбуждения уголовного дела по статье 117 УК РФ "Истязание".

Ранее мы писали, что в одном из детских садов Петербурга подтвердили факт насилия над детьми.

Фото: Piter.TV

Теги: детсад, истязание, истязание детей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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skorostels
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