В одном из детских садов Петербурга подтвердили факт насилия над детьми

В одном из детских садов Петербурга, воспитателей которого обвиняли в растлении, подтвердили факт физического насилия над детьми. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В четверг, 10 декабря, в 03:10 в полицию из следственного отдела поступила информация о том, что 6 декабря следователи зарегистрировали материал проверки в детском саду Приморского района.
По предварительным данным, в период с 1 сентября по 6 декабря неустановленные лица из числа сотрудников детского сада, испытывая раздражение от непослушания детей, неоднократно били их и заставляли ходить голышом. Также предполагается, что сотрудники совершали иные насильственные действия, причиняя детям психические и физические страдания.
Следователь 9 декабря возбудил уголовное дело по данному факту.
Фото: Piter.tv
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