В одном из детских садов Петербурга подтвердили факт насилия над детьми

По предварительным данным, детей били и заставляли ходить голышом.

В одном из детских садов Петербурга, воспитателей которого обвиняли в растлении, подтвердили факт физического насилия над детьми. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В четверг, 10 декабря, в 03:10 в полицию из следственного отдела поступила информация о том, что 6 декабря следователи зарегистрировали материал проверки в детском саду Приморского района.

По предварительным данным, в период с 1 сентября по 6 декабря неустановленные лица из числа сотрудников детского сада, испытывая раздражение от непослушания детей, неоднократно били их и заставляли ходить голышом. Также предполагается, что сотрудники совершали иные насильственные действия, причиняя детям психические и физические страдания.

Следователь 9 декабря возбудил уголовное дело по данному факту.

Фото: Piter.tv