СК проверит петербургский детсад после сообщений о сексуальных надругательствах над детьми

Речь идёт о детсаде № 19.

Во вторник, 8 декабря, следователи Петербурга начали проверку детского сада после того, как родители воспитанников направили жалобы в СК, сообщил телеканал 78.

Родители обратились в правоохранительные органы и сообщили, что в детском саду №19 персонал сексуально надругался над детьми. На данный момент в учреждении работают следователи. Все факты будут тщательно проверены, потому как насилие над несовершеннолетним ребенком – вопрос первоочерёдной важности, требующий всесторонней проверки и разбирательства.

Ранее мы писали, что в Петербурге участник "Давай поженимся" получил 13 лет колонии по делу о педофилии.

Фото: Piter.TV