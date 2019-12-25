Следователи проверят деятельность создателя транспортной системы города

Подразделение комитета по транспорту решило разобраться, на что были потрачены 300 миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга продолжают проверку по обращению "Организатора перевозок". На создание новой транспортной системы управления выделили 300 миллионов рублей, а вот каких-то результатов по итогу замечено не было, сообщил телеканал 78.

Есть основания полагать, что допущены были злоупотребления при оплате работ заявил директор СПб ГКУ "Организатор перевозок" Ренат Ягудин.

В недалеком 2018 году за создание транспортной системы взялся подрядчик "НТЦ Измеритель". Система должна была наладить учёт продажи проездных билетов, объёма транспортной работы, навигацию и прочие процессы в комплексе. Четвертый этап работ не приняли, контракт разорвали. Теперь компания должна оплатить штрафы: около 30 миллионов рублей, и вернуть в городскую казну неизрасходованную часть аванса – 107 миллионов.

Эксперт по противодействию коррупции Эдуард Блинов отметил, что компания в списке "недобросовестных поставщиков".

С июля 2022 что бы ни происходило, у нас должна поехать новая модель транспортного обслуживания. Она без системы не поедет заявил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Власти Петербурга ещё раз обсчитают транспортную реформу.

Фото: Piter.TV