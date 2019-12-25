Следователи проверят деятельность создателя транспортной системы города

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга продолжают проверку по обращению "Организатора перевозок". На создание новой транспортной системы управления выделили 300 миллионов рублей, а вот каких-то результатов по итогу замечено не было, сообщил телеканал 78.
Есть основания полагать, что допущены были злоупотребления при оплате работ
заявил директор СПб ГКУ "Организатор перевозок" Ренат Ягудин.
В недалеком 2018 году за создание транспортной системы взялся подрядчик "НТЦ Измеритель". Система должна была наладить учёт продажи проездных билетов, объёма транспортной работы, навигацию и прочие процессы в комплексе. Четвертый этап работ не приняли, контракт разорвали. Теперь компания должна оплатить штрафы: около 30 миллионов рублей, и вернуть в городскую казну неизрасходованную часть аванса – 107 миллионов.
Эксперт по противодействию коррупции Эдуард Блинов отметил, что компания в списке "недобросовестных поставщиков".
С июля 2022 что бы ни происходило, у нас должна поехать новая модель транспортного обслуживания. Она без системы не поедет
заявил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.
Власти Петербурга ещё раз обсчитают транспортную реформу.
Фото: Piter.TV
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