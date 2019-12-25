Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на отрицавшего Холокост преподавателя

Уголовное дело требуют возбудить по статье "Реабилитация нацизма".

Прокуратура Ленинградской области заинтересовалась выступлением Владимира Матвеева, который на обучающем семинаре для педагогов региона заявил о том, что Холокост является "мифом". О проверке исполнения законодательства при организации мероприятий по повышению квалификации педагогов сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре считают, что во время своего выступления доктор технических наук, кандидат экономических наук публично совершил действия по реабилитации нацизма. Своими заявлениями он отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси. В связи с этим материалы были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Владимира Матвеева уволили из двух вузов, в которых он работал.

Фото: оф.сайт СПбГЭУ