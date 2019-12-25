Прокуратура потребовала до 3,6 лет колонии для полицейских из Колпино, избивших подростка

Экс-оперативники напали на несовершеннолетнего с дубинками.

В Колпинском районном суде изучают дело против бывших полицейских, которые избили несовершеннолетнего. Прокурор потребовал назначить экс-представителям закона реальный срок в колонии.

Напомним, что речь идет о нападении на 17-летнего подростка. Еще в мае 2019 года юношу доставили в отделение по подозрению в ограблении. Там его избили при помощи дубинки, а также ногами. При этому подросток лежал на полу со связанными за спиной руками. На них были застегнуты наручники.

На суде 25-летний Евгений Аунинг и 27-летний Алексей Заборода признали вину в содеянном. Они просили рассмотреть дело в особом порядке. Они также выплатили пострадавшему 50 тысяч рублей. Однако государственное обвинение посчитало, что обоих следует наказать лишением свободы. Первому фигуранту прокурор запросил 3 года в колонии общего режима, а второму - 3,6 лет. В прениях сторона защиты также попросила назначить реальный срок.

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Фото: Piter.tv

