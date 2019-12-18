В Купчино фургон-холодильник сбил женщину

Пешехода госпитализировали с тяжелыми травмами.

В полдень 5 февраля на Балканской площади пешеход угодила под рефрижератор. Момент наезда машины на женщину запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.

У дома №17 25-летний водитель на "Хендай" столкнулся с 44-летней петербурженкой, из-за удара женщина упала под колеса автомобиля. Судя по кадрам из видео, женщина поправляла капюшон и не заметила фургон или же испугалась звукового сигнала рефрижератора.

В тяжелом состоянии петербурженку увезли в больницу. Ведется проверка.

Ранее на тротуаре в Колпино минивэн едва не задавил девушку.

Видео: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"