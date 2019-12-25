На тротуаре в Колпино минивэн едва не задавил девушку

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Днем в среду, 5 февраля, очевидцы в группах "Автолюбители Колпино" и "Колпино для тебя" рассказали об аварии на перекрестке бульвара Трудящихся и улицы Веры Слуцкой. Столкнулись автомобили "Хендай" и "Фиат".

Уточняется, что водитель "Хендай" не уступил дорогу и выбил минивэн на тротуар. Автомобиль остановился в сантиметрах от ларька "Союзпечати" и от пешехода, который чудом остался в целости.

Ранее мы сообщали о том, что на Пискаревском проспекте столкнулись кроссовер и такси. Очевидец рассказал, что водитель такси пытался проскочить перекресток, но у него это не получилось. Он в лобовую столкнулся с хетчбэком. При этом он также повредил бок проезжавшей "Газели".

Фото: Автолюбители Колпино / "ВКонтакте"