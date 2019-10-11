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На Пискаревском проспекте столкнулись кроссовер и такси

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О пострадавших информации нет.

В Калининском районе Петербурга произошла автомобильная авария. Около 16 дома по Пискаревскому проспекту столкнулись такси "Хендай Солярис" и белая иномарка "Хендай Крета". Об этом сообщил наш мобильный корреспондент. ДТП произошло около 23  часов вечера.

Piter.tv стала доступна видеозапись с места инцидента. Очевидец рассказал, что водитель такси пытался проскочить перекресток, но у него это не получилось. Он в лобовую столкнулся с хечбеком. При этом он также повредил бок проезжавшей "Газели".

Ранее Piter.tv писал о том, что за месяц 2020 года таксисты стали участниками 74 ДТП в Петербурге и области.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: пискаревский проспект, хендай крета, хендай солярис
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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