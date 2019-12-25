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За месяц 2020 года таксисты стали участниками 74 ДТП в Петербурге и области
Сегодня, 20:42
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nadezhda_sib

За месяц 2020 года таксисты стали участниками 74 ДТП в Петербурге и области

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В некоторых из ДТП есть пострадавшие с различными степенями тяжести.

В 2020 году в Петербурге и области произошло 74 ДТП с участием такси. Информация об этом появилась в группе "Управление УГИБДД по С-Пб и ЛО" "ВКонтакте" 4 февраля.

В 11 из 74 аварий пострадали 14 человек. 

В подразделении сообщили о том, что с 3 по 7 февраля правоохранители и представители органов исполнительной власти проведут рейд под названием "Нелегальное такси" во всех районах города. Также проверка планируется во Всеволожском и Гатчинском районах Ленобласти. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что уснувший водитель такси съехал с дороги в здание на Лиговском. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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