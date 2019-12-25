За месяц 2020 года таксисты стали участниками 74 ДТП в Петербурге и области

В некоторых из ДТП есть пострадавшие с различными степенями тяжести.

В 2020 году в Петербурге и области произошло 74 ДТП с участием такси. Информация об этом появилась в группе "Управление УГИБДД по С-Пб и ЛО" "ВКонтакте" 4 февраля.

В 11 из 74 аварий пострадали 14 человек.

В подразделении сообщили о том, что с 3 по 7 февраля правоохранители и представители органов исполнительной власти проведут рейд под названием "Нелегальное такси" во всех районах города. Также проверка планируется во Всеволожском и Гатчинском районах Ленобласти.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что уснувший водитель такси съехал с дороги в здание на Лиговском.

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