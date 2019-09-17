Уснувший водитель такси съехал с дороги в здание на Лиговском

Пассажиров и стоящих поблизости людей, к счастью, не оказалось.

Утром 4 февраля поездка таксиста закончилась жесткой остановкой в стену здания. В районе дома №246 по Лиговскому проспекту водитель легковушки съехал с дороги и врезался в здание. Предположительно, автомобилист уснул за рулем.

В каком состоянии находится пострадавший водитель, неизвестно, однако на место прибыли медики, врачи оказали автолюбителю помощь. На тротуаре, куда сначала съехало такси, к счастью, не оказалось ни одного пешехода. Кроме самого водителя в салоне машины также никого не было.

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Видео: Piter.TV