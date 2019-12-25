В Петербурге мастер-ремонтник украл у работодателя 1,1 млн рублей

Воришка взял куш не наличными, а ноутбуками и телефонами.

Во вторник, 4 февраля, стало известно, что в Петербурге мастер-ремонтник ограбил работодателя на 1 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что воришка присвоил себе технику: мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты. Пропажу заметили после проведения инвентаризации в помещении на Тучковом переулке. Сумма ущерба превысила 1,1 млн рублей.

По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний мастер по ремонту.

Ранее мы сообщали о том, что четыре трупа нашли в заброшенной воинской части в Петербурге.

Фото:pixabay