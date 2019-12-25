Четыре трупа нашли в заброшенной воинской части в Петербурге

Тела погрызены крысами.

Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что в Петербурге в заброшенной воинской части обнаружили четыре трупа. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что зловещая воинская часть находится в Приморском районе, в Коломягах. Мертвых двух женщин и двух мужчин нашёл петербуржец. Прибывшие на место происшествия правоохранители предположили, что умершие являются людьми без определенного места жительства.

Эксперты заключили, что люди умерли около четырёх дней назад, отправившись неизвестным веществом. Отмечается, что тела погрызены крысами.

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