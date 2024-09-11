Шесть съездов КАД у Таллинского шоссе перекроют на 13 ночей

Ночные перекрытия на развязке КАД с Нарвской трассой начнутся 8 сентября.

На транспортной развязке Кольцевой автодороги с Таллинским шоссе (А-180 "Нарва") с 8 по 20 сентября будут поэтапно перекрывать шесть съездов. Ограничения вводятся для ремонта дорожного покрытия — ликвидации колейности. Работы будут проводиться в ночное время с 20:00 до 08:00. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

На время работ установят временные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. В дневное время движение по отфрезерованному покрытию будет открыто, чтобы избежать заторов. Одновременного закрытия нескольких съездов не планируется. Сроки могут скорректировать из-за погоды.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"