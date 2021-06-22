Прокуратура посчитала необоснованным задержание 20 поклонников аниме в Петербурге

Сотрудники прокуратуры потребовали больше не допускать таких нарушений.

Прокуратура в Петербурге посчитала необоснованным задержание двух десятков поклонников аниме, собиравшихся в лофт-проекте "Этажи". Об этом сообщили представители правозащитной Московской Хельсинской группы 22 июня. Они сообщили о результатах проверки.

Установлено, что сотрудники полиции необоснованно доставили и удержали несовершеннолетних в помещении дежурной части 76 отдела. Это повлекло существенное нарушение их законных интересов и конституционных прав, отметили в МХГ.

В прокуратуре потребовали от начальника районного УМВД наказать виновных и больше не допускать подобных нарушений.

Инцидент произошел в марте 2021 года. В лофт-проекте "Этажи" группа несовершеннолетних проводила встречу по косплею аниме – по сообщению очевидцев, полиция задержала их за пропаганду ЛГБТ. По словам родственников задержанных, неизвестная женщина предложила подросткам сфотографироваться с радужным флагом.

Видео: Piter.tv