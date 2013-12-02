Раскрыты подробности задержания подростков на аниме-встрече в "Этажах"

Сейчас всех подростков отпустили из отделения полиции.

Раскрыты подробности задержания подростков на аниме-встрече в лофт-проекте "Этажи". Сначала заявление выпустила администрация комплекса на Лиговском проспекте. Порталу "Фонтанка" представители "Этажей" рассказали, что руководство привлекло внимание поведение посетителей. В неком массовом мероприятии принимали участие люди, которые якобы пропагандировали "однополые отношения и субкультуру аниме".

Адвокат Светлана Ратникова рассказала порталу "ОВД-Инфо", что административные протоколы на подростков не составляли. С родителей и детей намеревались собирать объяснения по поводу участия в ЛГБТ-мероприятия, сообщило СМИ. У родителей спрашивали "как вы относитесь к ЛГБТ и к тому, что ваш ребенок пошел на ЛГБТ-мероприятие". У задержанных полицейские интересовались, как они относятся к тому, что участвовали в публичном мероприятии, связанном с ЛГБТ-пропагандой.

Защитники посоветовали задержанным и их родителям не отвечать на подобные вопросы, пользуясь 51-й статьей Конституции России. Сейчас всех подростков отпустили из отделения полиции.

Видео, снятое из окна строения перед "Этажами" было отправлено в полицию как доказательство "пропаганды ЛГБТ". На нем были видны дети, одетые в яркую одежду. На снегу во дворе "Этажей" подростки достали радужный флаг – символ сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей, а также движения в поддержку прав человека в их отношении.

О задержании подростков в лофт-проекте стало известно 21 марта. Там ребята проводили встречу по косплею аниме, однако по сообщению очевидцев, полиция задержала их за пропаганду ЛГБТ. По словам родственников задержанных, неизвестная женщина предложила подросткам сфотографироваться с радужным флагом.

Фото: Piter.tv