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На аниме-встрече в "Этажах" задержали подростков
Сегодня, 15:56
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mook1

На аниме-встрече в "Этажах" задержали подростков

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По предварительной информации, организаторов и подростков проверяют на предмет пропаганды ЛГБТ.

В воскресенье, 21 марта, задержали подростков в лофт-проекте "Этажи". Там ребята проводили встречу по косплею аниме, однако полиция задержала  их за пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщил портал "ОВД-Инфо".

Алексей Куприянов первый рассказал об этом случае. По его словам, задержали минимум 10 подростков от 12 до 18 лет. Их отвезли в автозаке в 76 отдел полиции.

По словам родственников задержанных, неизвестная женщина предложила подросткам сфотографироваться в радужным флагом. После этого и появились полицейские.

К настоящему времени, родителей по одному заводят к задержанным детям, уточнил "ОВД-Инфо".

Ранее Piter.tv писал, что губернатора Пензенской области задержали за взятку на сумму 31 млн рублей. 

Фото: Piter.tv

Теги: лгбт пропаганда, этажи
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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