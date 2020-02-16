На аниме-встрече в "Этажах" задержали подростков

В воскресенье, 21 марта, задержали подростков в лофт-проекте "Этажи". Там ребята проводили встречу по косплею аниме, однако полиция задержала их за пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщил портал "ОВД-Инфо".
Алексей Куприянов первый рассказал об этом случае. По его словам, задержали минимум 10 подростков от 12 до 18 лет. Их отвезли в автозаке в 76 отдел полиции.
По словам родственников задержанных, неизвестная женщина предложила подросткам сфотографироваться в радужным флагом. После этого и появились полицейские.
К настоящему времени, родителей по одному заводят к задержанным детям, уточнил "ОВД-Инфо".
Ранее Piter.tv писал, что губернатора Пензенской области задержали за взятку на сумму 31 млн рублей.
Фото: Piter.tv
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