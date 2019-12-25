В Петербурге открывается фотопроект о домашнем насилии

Увидеть его можно в лофт-проекте "Этажи".

С 17 по 25 февраля в лофт-проекте "Этажи" пройдет фотовыставка, посвящённая теме домашнего насилия.

В день открытия, 17 февраля, в 17.00 участники открытого диалога обсудят самые острые вопросы этой проблемы.

Напомним, что по официальным данным МВД на 2008 год, в России 40% всех тяжких преступлений совершается именно в семьях, но при такой чудовищной статистике только 10% пострадавших обращаются в полицию с заявлением.

Авторы фотовыставки хотят привлечь внимание к проблеме, а также помочь людям не бояться говорить о ней открыто.

Ранее мы сообщили, что в "Ленинград Центре" открылась необычная выставка.

Фото: Pixabay