В Петербурге открывается фотопроект о домашнем насилии

С 17 по 25 февраля в лофт-проекте "Этажи" пройдет фотовыставка, посвящённая теме домашнего насилия.
В день открытия, 17 февраля, в 17.00 участники открытого диалога обсудят самые острые вопросы этой проблемы.
Напомним, что по официальным данным МВД на 2008 год, в России 40% всех тяжких преступлений совершается именно в семьях, но при такой чудовищной статистике только 10% пострадавших обращаются в полицию с заявлением.
Авторы фотовыставки хотят привлечь внимание к проблеме, а также помочь людям не бояться говорить о ней открыто.
Ранее мы сообщили, что в "Ленинград Центре" открылась необычная выставка.
Фото: Pixabay
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