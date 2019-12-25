Стекло, пластик и сталь. В "Ленинград Центре" открылась необычная выставка

В "Ленинград Центре" открылась персональная выставка Константина фон Рибена "Нить Ариадны" — выпускника Художественно-промышленной академии имени Александра Штиглица, члена Союза художников.
Мастер использовал необычные материалы и техники для создания своих работ — стекло, пластик, гальванику, легированную сталь, 3D-технологии.
Большое значение в его скульптурах имеет свет: именно он придаёт им осязаемость и двусмысленность.
Ранее мы сообщили, что "Севкабель порт" подготовил выставку интерактивных инсталляций.
Экспозиция доступна до 20 марта.
Фото: Ленинград Центр / Вконтакте
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