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Стекло, пластик и сталь. В "Ленинград Центре" открылась необычная выставка
Сегодня, 11:26
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arteliseev

Стекло, пластик и сталь. В "Ленинград Центре" открылась необычная выставка

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Вход на неё свободный.

В "Ленинград Центре" открылась персональная выставка Константина фон Рибена "Нить Ариадны" — выпускника Художественно-промышленной академии имени Александра Штиглица, члена Союза художников.

Мастер использовал необычные материалы и техники для создания своих работ — стекло, пластик, гальванику, легированную сталь, 3D-технологии.

Большое значение в его скульптурах имеет свет: именно он придаёт им осязаемость и двусмысленность.

Ранее мы сообщили, что "Севкабель порт" подготовил выставку интерактивных инсталляций.

Экспозиция доступна до 20 марта. 

Фото: Ленинград Центр / Вконтакте

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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