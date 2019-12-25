"Севкабель порт" подготовил выставку интерактивных инсталляций

Она доступна с 21 февраля по 5 апреля.

21 февраля в "Севкабеле" открывается выставка "Формы движения".

На ней будут представлены интерактивные инсталляции, кинетические объекты и видеоарт.

Экспозиция познакомит посетителей с художественным наследием русского кинетизма — работами Кандинского, Малевича, Родченко. Масштабная выставка представит работы более 80 художников.

Также организаторы мероприятия обещают гостям интересные кураторские экскурсии, арт-медиации, лекции, мастер-классы и кинопоказы.

Ранее мы сообщили, что от "Приморской" до "Севкабель Порта" будут ходить бесплатные шаттлы.

Фото: Севкабель Порт / ВКонтакте