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"Севкабель порт" подготовил выставку интерактивных инсталляций
Сегодня, 10:52
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arteliseev

"Севкабель порт" подготовил выставку интерактивных инсталляций

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Она доступна с 21 февраля по 5 апреля.

21 февраля в "Севкабеле" открывается выставка "Формы движения".

На ней будут представлены интерактивные инсталляции, кинетические объекты и видеоарт.

Экспозиция познакомит посетителей с художественным наследием русского кинетизма — работами Кандинского, Малевича, Родченко. Масштабная выставка представит работы более 80 художников.

Также организаторы мероприятия обещают гостям интересные кураторские экскурсии, арт-медиации, лекции, мастер-классы и кинопоказы.

Ранее мы сообщили, что от "Приморской" до "Севкабель Порта" будут ходить бесплатные шаттлы.

Фото: Севкабель Порт / ВКонтакте

Теги: севкабельпорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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