От "Приморской" до Севкабель Порта будут ходить бесплатные шаттлы

Их запустят с понедельника, 17 февраля.

Петербуржцев и гостей города будут бесплатно довозить до Севкабель Порта от станции метро "Приморская". Об этом сообщили на странице пространства "ВКонтакте".

Теперь добраться до Севкабель Порта можно будет за 10 минут. Первые шаттлы в тестовом режиме в понедельник, и будут ходить ежедневно.

Маршрутное такси в сторону пространства будет ходить каждый час с 10:00 до 21:00. В обратную сторону можно будет уехать в 10:30 и также через каждый час.

Шаттл рассчитан на 20 человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с июля петербургский транспорт перейдет на работу по единому социальному тарифу.

Фото: АРХпроект