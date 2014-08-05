Губернатора Пензенской области задержали за взятку 31 млн рублей

Были переданы деньги и драгоценности в обмен на конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на лекарства.

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали за взятку на сумму 31 миллион рублей. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Отмечается, что взятку Белозерцеву предлагал бывший продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель, который сейчас является главой группы фармацевтических компаний "Биотэк". В отношении них двоих возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля и его супруги, а также директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Были переданы деньги и драгоценности в обмен на конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на лекарства.

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