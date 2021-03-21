Участковые раздали жильцам домов в Выборгском районе памятки с описанием мошеннических схем

Сотрудники полиции обошли 43 дома в Выборгском районе.

Полицейские провели очередную профилактическую проверку квартир на Лесном проспекте, Новолитовской улице и Большом Сампсониевском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 марта.

В четверг, 18 марта, участковые посетили 1700 квартир в Выборгском районе. Полицейские искали нарушения миграционного законодательства. В результате рейда 40 иностранных граждан были доставлены в отдел полиции. Правоохранители составили 25 административных протоколов.

Во время проверки сотрудники полиции вручили жителям домов памятки, в которых описаны самые встречающиеся схемы мошеннических действий. В брошюрах указаны телефоны для связи с правоохранительными органами.

Ранее в Piter.tv сообщили, что на севере Петербурга задержан мигрант с поддельными правами.

Видео: пресс-служба ГУ МВД