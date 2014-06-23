Мужчина даже назвал цену, за которую купил права.

На севере Петербурга задержан мигрант с поддельными правами. Видео с места схожего нарушения поделились администраторы страницы "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте" 20 марта. Выяснилось, что в Приморском районе города полиция задержала двоих водителей, которые так или иначе нарушили закон.

В ночь на 20 марта полиция остановила автомобиль Volskwagen, водитель которого показал удостоверение из Узбекистана, на котором были заметны признаки подделки. Молодой человек признался, что купил права за 20 тысяч рублей. Пассажиры остановленного автомобиля отправились дальше пешком, а 21-летнего водителя отвезли в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту подделки документов.

Позже ночью полиция остановила у дома по Планерной улице иномарку Skoda, за рулем которой находился водитель с признаками наркотического опьянения. Проходить освидетельствование 38-летний мужчина отказался. Позже стало понятно, что раньше водителя лишали прав за то же нарушение. Ему грозит наказание сразу по двум административным статьям.

Ранее мы сообщали о том, что на Приморском шоссе водитель Haval въехал в столб. Водителя и пассажирку иномарки госпитализировали.

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор