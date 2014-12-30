На Приморском шоссе водитель Haval въехал в столб

Водителя и пассажирку иномарки госпитализировали.

Вечером в субботу, 20 марта, стало известно о ДТП на Приморском шоссе в Петербурге. Как сообщил источник Piter.tv в экстренных службах, у дома №4 по шоссе автомобиль Haval врезался в столб неподалеку от мотеля "Ольгино" по направлению в город.

Столб "прилег" на обочину, движение автомобилей затруднено. На дороге оказались провода, это место на дороге ограждается сотрудниками экстренных служб. На месте аварии собралась пробка.

43-летнего водителя иномарки госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами и гематомами в 40-ю больницу Сестрорецка, а его 38-летнюю пассажирку отправили в Елизаветинскую больницу с сотрясением мозга, ссадинами и закрытой травмой груди.

Фото: Piter.tv, Telegram / Мегаполис