Прокуратура Петербурга подтверждает информацию о том, что учительница заклеивала детям рты

Педагог грубо нарушила требования Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Прокуратура Петербурга нашла подтверждение информации о том, что учительница одной из школ Выборгского района действительно заклеивала скотчем рты двум учасщимся младших классов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В адрес директора школы внесено представление об устранении нарушений. Также поставлен вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Своими действиями педагог грубо нарушила требования Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" об уважении прав обучающихся на человеческое достоинство, формирование общей культуры личности и социализации. По результатам проверки прокуратура района в адрес директора школы внесла представление об устранении нарушений, причин и условий, этому способствовавших, и поставила вопрос о привлечении виновных к ответственности. Гласит сообщение пресс-службы

Известно, что преподователь уволилась из школы по собственному желанию. Ранее она находилась на больничном.

Руководитель школы написал объяснительную записку в администрацию района. Он также принес извинения семьям жертв произвола.

Инцидент произошел в одной из школ Выборгского района Петербурга. Учительница за разговоры на уроках заклеивала детям рты скотчем.