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В Петербурге учительницу уволят за заклеивание скотчем ртов детям
Сегодня, 13:56
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lesjasap
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В Петербурге учительницу уволят за заклеивание скотчем ртов детям

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Педагога младших классов уволят за неподобающее поведение с детьми на уроке.

В Выборгском районе Петербурга преподавательницу уволят за издевательства над детьми. Сообщается, что педагог заклеивала скотчем рты минимум двух школьников. 
 
От действий женщины пострадали ученики младших классов образовательного учреждения номер 474. Известно, что сотрудница была принята на работу всего два года назад. Сейчас петербурженка находится на больничном.
 
По возвращении учительницы на рабочее место, дирекция планирует уволить ее за унижение достоинства малышей. Руководитель школы уже написал объяснительную записку в администрацию района. Он также принес извинения семьям жертв произвола.
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Теги: выборгский район , скотч , увольнение , школа , школа номер 474
Категории: Новости СПб

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