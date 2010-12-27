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В Петербурге с учениками, которым учительница заклеивала рот, работают психологи
Вчера, 18:02
0
Shdaria
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В Петербурге с учениками, которым учительница заклеивала рот, работают психологи

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Петербургской учительнице грозит увольнение за то, что заклеивала скотчем рот ученикам.

По информации аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге С. Агапитовой, с учениками, которым учительница заклеивала рот, будут работать психологи.
 
В настоящее время районная прокуратура и следователи ведут проверку сведений о жестоких методах воспитания со стороны учительницы 474-й школы. 
 
Как сообщили в администрации Выборгского района, 10 ферваля, в субботу состоится родительское собрание, на котором будет решаться вопрос о психологическом сопровождении для пострадавших школьников. К этому процессу намерены привлечь специалистов психолого-медико-педагогического Центра.
 
Что косается учительницы со странными методами преподавания, пока идет расследование. Однако, скорее всего, Наталью Макаринскую ждет увольнение. Сейчас она находится на больничном.
 
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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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