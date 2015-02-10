Прокуратура Польши требует продлить арест украинца по делу о "Северных потоках"

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Польская прокуратура требует от варшавского суда продлить до 100 дней арест гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Соответствующей информацией с о зрителями поделились местные журналисты с польского телеканала телеканал TVP Info. Ранее судебная инстанция в Варшаве арестовала подозреваемого на неделю. В СМИ уточнили, что заседание Окружного суда по рассмотрению ходатайства стороны обвинения об аресте украинца запланировано на понедельник, 6 октября, в 11 часов по мест ному времени (в 12 часов по времени Москвы).Требуемый прокуратурой срок ареста равняется такому сроку, за который судебный орган должен будет принять решение об экстрадиции задержанного в Берлин. В свою очередь адвокаты пытались заменить меру пресечения подзащитному на полицейский контроль.

Напомним, что 46-летний Владимир Журавлев был задержан местной полицией утром 30 сентября в городе Прушкув, распложенном недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В Германии украинца подозревают в участии в подрыве двух ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в акватории Балтийского моря. Согласно законам ФРГ, за данное преступление фигуранту расследования грозит до 15 лет заключения.

