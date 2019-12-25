Прокуратура Петербурга обнаружила нарушения при подготовке к отопительному сезону

Ведомство потребовало принять меры по устранению допущенных нарушений.

Прокуратура Петербурга внесла представление вице-губернатору Николаю Линченко об устранении нарушений, допущенных при подготовке отопительного сезона. Об этом сообщает "Фонтанка".

В конце сентября губернатор Александр Беглов заявил, что город готов к отопительному. Однако, по результатам проверки, работы по капитальному ремонту систем теплоснабжения, горячего водоснабжения и кровель по 619 объектам в 536 многоквартирных домах не завершены. В некоторых районах жилые дома вовсе оказались без крыш и со срезанными стояками.

Вышеизложенное свидетельствует о недостаточном влиянии уполномоченных органов на ситуацию, сложившуюся в жилищно-коммунальной сфере Петербурга. говорится в документе

Отопительный сезон в городе начался 20 сентября. Всего в отопительном сезоне 2021/2022 необходимо подключить 29 465 зданий: 23 808 жилых домов и общежитий, 1 173 детских сада, 896 медучреждений, 880 школ, 493 учебных заведения и 2 215 прочих общественных зданий. В этом году сезон начался очень рано. К примеру, еще прошлой осенью батареи включили 14 октября.

Фото: Piter.tv