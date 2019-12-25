Губернатор: Петербург готов к отопительному сезону

Регулярное отопление началось 20 сентября.

Петербург готов к отопительному сезону. Об этом 23 сентября на заседании городского правительства заявил губернатор Александр Беглов.

Отопительный сезон в городе начался 20 сентября. Всего в отопительном сезоне 2021/2022 необходимо подключить 29 465 зданий: 23 808 жилых домов и общежитий, 1 173 детских сада, 896 медучреждений, 880 школ, 493 учебных заведения и 2 215 прочих общественных зданий. В этом году сезон начался очень рано. К примеру, еще прошлой осенью батареи включили 14 октября.

Кроме того, городские коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Также аварийно-ремонтные службы переведены в режим повышенной готовности.

Фото: Piter.tv