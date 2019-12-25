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Губернатор: Петербург готов к отопительному сезону
Сегодня, 16:17
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Губернатор: Петербург готов к отопительному сезону

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Регулярное отопление началось 20 сентября.

Петербург готов к отопительному сезону. Об этом 23 сентября на заседании городского правительства заявил губернатор Александр Беглов. 

Отопительный сезон в городе начался 20 сентября. Всего в отопительном сезоне 2021/2022 необходимо подключить 29 465 зданий: 23 808 жилых домов и общежитий, 1 173 детских сада, 896 медучреждений,  880 школ, 493 учебных заведения и 2 215 прочих общественных зданий. В этом году сезон начался очень рано. К примеру, еще прошлой осенью батареи включили 14 октября. 

Кроме того, городские коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Также аварийно-ремонтные службы переведены в режим повышенной готовности.

Фото: Piter.tv

Теги: отопительный сезон, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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