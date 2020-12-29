Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за акцию во Внуково

Ранее в соцсетях появились призывы устроить акцию в день прилета в Россию Алексея Навального.

Прокуратура Москвы предупредила об уголовной ответственности за организацию и проведения акции во Внуково, вызванной возвращением в Россию из Германии оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится на официальном сайте ведомства столицы. Чиновники обратили внимание на то, что в социальных сетях появились призывы к участию в данном противозаконном мероприятии. В прокуратуре отметили, что акция не согласована с властями Москвы.

15 января 2021 года в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий пятнадцати лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона пресс-служба прокуратуры РФ

Глава пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова уточнила, что за участие в несогласованной акции протеста активистов ждет наказание, предусмотренное российским законодательством.

Германия ответила на запросы России по Алексею Навальному.

Фото: Instagram/Алексей Навальный