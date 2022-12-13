Прокуратура Ленобласти начала проверку после отравления школьников опасным газом

Вещество распылила ученица девятого класса.

В Гатчинском районе Ленобласти прокуратура проводит проверку после отравления детей газом. Инцидент произошел на школьной линейке в поселке Войсковицы накануне, 4 мая. Об этом сообщили в tg-канале надзорного ведомства.

Пострадавшими стали пятеро учеников седьмого класса. Школьники отравились окисью углерода, когда девятиклассница распылила баллончик с опасным веществом. По данным правоохранителей, бутылку с газом ей подарил приятель, с которым девочка гуляет после школы. Она призналась, что случайно нажала на баллончик, лежащий в сумке, когда искала расческу. В этот момент девушка и распылила газ.

Сейчас прокуратура проводит проверку соблюдения прав несовершеннолетних, а также оценивает действия должностных лиц по профилактике правонарушений.

Добавим, что трое детей попали в реанимацию с отравлением окисью углерода. Они находятся в тяжелом состоянии.

Ранее на Piter.tv: прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в Усть-Славянке.

Фото: Piter.tv