Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в Усть-Славянке

Сотрудники ведомства проверят соблюдение жилищных и иных прав погорельцев и дадут оценку мерам по обеспечению пожарной безопасности.

Прокуратура Невского района Петербурга проводит проверку для установления всех обстоятельств и причин пожара, который произошел ночью 4 мая в однокомнатной квартире в доме № 41 на Советском проспекте. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Петербурга.

Сотрудники ведомства проверят соблюдение жилищных и иных прав погорельцев и дадут оценку мерам по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно информации из Telegram-чата, жильцы дома собственными силами отодвигали припаркованные автомобили, чтобы пожарная машина смогла подъехать и потушить однокомнатную квартиру на 20 этаже.

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Фото: прокуратура Санкт-Петербурга