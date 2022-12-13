Во время пожара в Усть-Славянке соседи отказывались убирать машины с пути пожарных

Местным жителям пришлось передвигали автомобили руками, а пожарным напомнить о штрафах за воспрепятствование действиям МЧС во время пожара.

В Усть-Славянке (Советский проспект, д. 41, корп.1) поздним вечером 4 мая произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Пожар в однокомнатной квартире на 20 этаже не могли потушить час, потому что спасатели из-за припаркованных автомобилей не могли подъехать к месту возгорания.

По данным МЧС, в однокомнатной квартире в комнате площадью 17 м2 происходило горение обстановки по всей площади. В 23:40 пожар всё же удалось ликвидировать.

В чате соседи ещё долгое время после тушения пожара обсуждали вопиющие безразличие местных жителей. Как оказалось, не все убрали свои автомобили с пути пожарных по первому требованию. Один мужчина и одна автоледи заявили, что это не их проблемы, и что убирать свои машины с парковки они не намерены, так как парковаться больше негде. Когда соседи решили самостоятельно решили передвинуть машину женщины, она обещала "наказать" всех за этот поступок. В дело также вмешались спасатели, которые напомнили о штрафах за воспрепятствование действиям МЧС во время пожара.

В результате, по уточненным данным 78.ru, двух человек госпитализировали с лёгкой интоксикацией.

Фото и видео: Telegram/ Моя Усть-Славянка