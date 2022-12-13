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В Ленобласти трое детей попали в реанимацию с отравлением окисью углерода
Сегодня, 10:49
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В Ленобласти трое детей попали в реанимацию с отравлением окисью углерода

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Инцидент произошел в поселке Войсковицы.

В Ленобласти пятеро детей отравились окисью углерода в школе. Трое из них попали в реанимацию. Об этом сообщили в tg-канале "112". 

Инцидент произошел в поселке Войсковицы. Сейчас правоохранители выясняют, кто  распылил баллон окиси углерода в учебном заведении. 

Опасность этого газа в том, что он блокирует транспортировку кислорода в крови и процессы клеточного дыхания.

"112"

Отметим, что концентрация вещества в воздухе 0,1% может привести к летальному исходу.

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Фото: Piter.tv

Теги: больница, дети, ленобласть, мчс, отравление, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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