В Ленобласти трое детей попали в реанимацию с отравлением окисью углерода

Инцидент произошел в поселке Войсковицы.

В Ленобласти пятеро детей отравились окисью углерода в школе. Трое из них попали в реанимацию. Об этом сообщили в tg-канале "112".

Инцидент произошел в поселке Войсковицы. Сейчас правоохранители выясняют, кто распылил баллон окиси углерода в учебном заведении.

Опасность этого газа в том, что он блокирует транспортировку кислорода в крови и процессы клеточного дыхания. "112"

Отметим, что концентрация вещества в воздухе 0,1% может привести к летальному исходу.

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Фото: Piter.tv