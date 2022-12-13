В Ленобласти трое детей попали в реанимацию с отравлением окисью углерода

В Ленобласти пятеро детей отравились окисью углерода в школе. Трое из них попали в реанимацию. Об этом сообщили в tg-канале "112".
Инцидент произошел в поселке Войсковицы. Сейчас правоохранители выясняют, кто распылил баллон окиси углерода в учебном заведении.
Опасность этого газа в том, что он блокирует транспортировку кислорода в крови и процессы клеточного дыхания.
"112"
Отметим, что концентрация вещества в воздухе 0,1% может привести к летальному исходу.
Ранее на Piter.tv: в Пикалево мужчина украл из квартиры материалы для маникюра.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все