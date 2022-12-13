В Пикалево мужчина украл из квартиры материалы для маникюра

Ущерб составил почти 40 тысяч рублей.

В Бокситогорском районе Ленобласти неоднократно судимый мужчина проник в квартиру и похитил оттуда материалы для маникюра. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась пострадавшая женщина из Пикалево. Она сообщила, что в период с вечера 3 мая до девяти утра 9 мая неизвестный разбил окно в её квартире на 1 этаже. Из квартиры он вынес материалы для маникюра общей стоимостью 39 920 рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении данного преступления днем 4 мая был задержан 34-летний неоднократно судимый мужчина (угон, убийство, кража). Похищенное изъято.

Ранее на Piter.tv: Мужчина продавал прохожим краденные шоколад и сыр на улицах Петербурга.

Фото: pxhere