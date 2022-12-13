Преступная деятельность злоумышленника достигла пика, когда он перешел от магазинных краж к ограблению женщины.

Мужчина продавал прохожим краденные шоколад и сыр на улицах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 31-летний уроженец Мурманска осенью 2022 года совершил серию краж товаров из различных магазинов Колпино. Чаще всего он выносил из маркетов шоколад и сыр. Похищенное он продавал на улице прохожим по ценам в несколько раз ниже их реальной стоимости.

Преступная деятельность злоумышленника достигла пика, когда он перешел от магазинных краж к ограблению женщины, к участию в котором привлек 33-летнего товарища, уроженца Ленинграда. Фигуранты 4 декабря 2022 года в подъезде дома 36 по Заводскому проспекту напали на потерпевшую и похитили её мобильный телефон.

Уголовные дела по факту кражи и грабежа направлены в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ещё один петербуржец проведет почти 2 года в колонии строгого режима за кражу 6 плиток шоколада.

Фото: pxhere.com