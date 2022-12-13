Петербуржец проведет почти 2 года в колонии строгого режима за кражу 6 плиток шоколада

Петербуржец получил реальный срок за хищение шести плиток шоколада. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
Суд установил, что мужчина днём 30 июля 2022 года, находясь в магазине на Старо-Петергофском проспекте, взял со стеллажа шесть плиток шоколада и засунул их в пакет. Он попытался скрыться, не оплатив товар. Хищение удалось предотвратить одному из продавцов при выходе мужчины из магазина.
Мужчине назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Ещё один петербуржец проведёт более двух лет в колонии за кражу сладостей стоимостью более 2,5 тысяч рублей.
Фото: unsplash.com (Towfiqu barbhuiya)
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