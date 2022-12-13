Петербуржец проведёт более двух лет в колонии за кражу сладостей стоимостью более 2,5 тысяч рублей

Суд установил, что ночью 21 ноября 2022 года мужчина похитил из магазина на Суздальском шоссе девять упаковок кондитерских изделий общей стоимостью более 2,5 тысяч рублей.

Жителя Петербурга приговорили к реальному сроку за кражу кондитерских изделий стоимостью более двух тысяч рублей. Об этом рассказали в городской прокуратуре.

Суд установил, что ночью 21 ноября 2022 года мужчина похитил из магазина на Суздальском шоссе девять упаковок кондитерских изделий общей стоимостью более 2,5 тысяч рублей. Сотрудник магазина попросил мужчину остановиться и вернуть товар, однако петербуржец, удерживая при себе неоплаченные сладости, покинул магазин.



Суд признал мужчину виновным и назначил ему окончательное наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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Фото: unsplash.com (Slashio Photography)