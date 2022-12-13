Полиция выявила незаконную добычу песка в Ленобласти на 16 млн рублей

С конца января 2023 года злоумышленники успели добыть и реализовать более 5 тысяч кубометров песка.

Экономическая полиция выявила незаконную добычу песка в Ленинградской области. По оперативным данным, злоумышленники успели похитить и продать более 5 тысяч кубометров песка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители выявили во Всеволожском районе карьер, в котором нелегально добывался песок. Незаконный бизнес был организован в районе поселка Хапо-Ое на территории земельных участков сельхозназначения. Оперативники установили, что земля принадлежит 45-летней предпринимательнице, а организатором незаконного бизнеса оказался ее супруг, работающий поваром. Семейной паре помогал их общий знакомый, выполнявший "черновую" работу.

С конца января 2023 года злоумышленники успели добыть и реализовать более 5 тысяч кубометров песка. Рыночная стоимость похищенного – более 16 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК России (кража).

Проведены 10 обысков по местам проживания фигурантов и 8 обысков в офисах организаций, приобретавших похищенный песок. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Фото и видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти