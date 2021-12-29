В ведомстве утверждают, что гражданин России работал на СВР и передавал ей данные о научно-исследовательских проектах.

Федеральная прокуратура Германии обвинила гражданина России Ильнура Н. в шпионаже в пользу РФ. Это следует из пресс-релиза ведомства.

Утверждается, что мужчина работал научным сотрудников в баварском университете. Обвинение в шпионаже россиянину было предъявлено в начале декабря прошлого года, а задержали его на территории Германии его в июне.

По версии ведомства, с 2019 года Ильнур Н. регулярно встречался тет-а-тет с высокопоставленным сотрудником Службы внешней разведки России и передавал ему данные о научно-исследовательских проектах в области аэрокосмических технологий.

В качестве вознаграждения россиянин получил 2,5 тысячи евро, заключили в прокуратуре.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина стала игрушкой в руках США и НАТО.

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