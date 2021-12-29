Медведев: Украина стала игрушкой в руках США и НАТО

Зампред СБ РФ оценил необходимость США и ЕС в Киеве.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина стала игрушкой в руках США и НАТО. Такое мнение чиновник высказал в интервью журналистам "РИА Новостей". По версии спикера, Киев используется Западом в качестве инструмента геополитического давления на Москву. При этом Медведев рассчитывает на то, что в ближайшем будущем напряженность вокруг Украины снизится.

Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и, прежде всего, в руках, естественно, США, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт выразил уверенность в том, что сама по себе Украина не нужна ни американской стороне, ни европейским представителям. Однако этот "аргумент" Запад использует против РФ и немного в отношении Китая.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

