Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина стала игрушкой в руках США и НАТО. Такое мнение чиновник высказал в интервью журналистам "РИА Новостей". По версии спикера, Киев используется Западом в качестве инструмента геополитического давления на Москву. При этом Медведев рассчитывает на то, что в ближайшем будущем напряженность вокруг Украины снизится.
Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и, прежде всего, в руках, естественно, США, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию.
Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ
Эксперт выразил уверенность в том, что сама по себе Украина не нужна ни американской стороне, ни европейским представителям. Однако этот "аргумент" Запад использует против РФ и немного в отношении Китая.
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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