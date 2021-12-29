Ермак: на встрече "нормандского формата" отмечено желание устранить разногласия сторон

На Украине оценили встречу политических советников "нормандской четверки" в Париже.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о том, что на встрече "нормандского формата" отмечено желание устранить разногласия сторон по многим вопросам. Мероприятие при участии политических советников РФ, Украины, ФРГ и Франции проводилось в Елисейском дворце в Париже. По его итогам чиновник провел брифинг с журналистами.

Стороны абсолютно открыто задекларировали, что существует много разногласий между Украиной и РФ в выполнении минских соглашений и в корректировке минских договоренностей. Но при этом есть желание работать над этим. Андрей Ермак, глава офиса президента Владимира Зеленского

Чиновник напомнил прессе о том, что "нормандская четверка" продолжит переговоры по проблемным темам. Проведенную встречу Киев оценивает как содержательную, но непростую. Стороны провели аудит ситуации на сегодняшний день, реализации минских соглашений. Ермак полагает, что мероприятие позволило реанимировать данный переговорный формат, что Украина уже находит позитивным сигналом.

Ермак объяснил, что в напряженной ситуации, которая складывается вокруг государственной границы Украины особенно важна поддержка и единое отношение "нормандского формата" к обеспечению стабильного режима прекращения огня на Донбассе.

Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня на Донбассе.

Фото и видео: YouTube / 24 Канал