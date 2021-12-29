Российский представитель оценил режим прекращения огня, действующий между сторонами конфликта.

Заместитель руководителя российской администрации президента Дмитрий Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня на Донбассе. На пресс-конференции с журналистами по итогам встречи политических советников "нормандской четверки" в Париже чиновник подвел итоги. По мнению делегата, самым действенным способом решить конфликт на юго-востоке Украины по-прежнему является механизм, принятый сторонами в июле 2020 года. При этом в Елисейском дворце не обсуждался вопрос привлечения к нему ФРГ и Франции.

Надо понимать, что это какие-то фантастические предложения…Тот механизм, когда на двусторонней основе стороны оперативно реагируют на всякого рода происшествия…пока он работал 2,5 месяца - перестрелок не было. Дмитрий Козак, замглавы администрации Владимира Путина

Напомним, что в Париже 26 января прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". Мероприятие длилось 8,5 часов. Россию представлял Дмитрий Козак. От Франции был заявлен дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, от Германии - внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер. От украинской стороны участие во встрече принимал начальник офиса президента Андрей Ермак.

Козак: советники "нормандской четверки" провели инвентаризацию Минских соглашений.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

